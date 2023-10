Comparte

Jaime García se encuentra sin club luego de su salida de Ñublense. El técnico chileno se encuentra en un periodo de vacaciones, donde se dio el tiempo de conversar sobre su futuro y aclarar que no se juntó con gente de Universidad de Chile para reemplazar a Mauricio Pellegrino.

El exÑublense comentó en diálogo con DirecTV: «Estoy de vacaciones y de diciembre en adelante estoy disponible. Es mentira que me junté con gente de Universidad de Chile», desmintiendo los rumores de un acuerdo con los azules.

En la misma línea, García expresó sus deseos de dirigir en el extranjero: «Me gustaría buscar ese salto de calidad de ir afuera. Por un sueño, algo que yo quiero y me he ido preparando. He tenido un recorrido fuerte con ripios, y me he ganado ese sueño de dirigir afuera».

Por otro lado, se refirió a su salida de Ñublense, donde comentó que fueron factores el «desgaste o fatiga. Siempre dije que hay momentos en los que uno tiene que decidir y salir. Jamás sentí falta de compromiso, hay un desgaste de tiempo y cuando se conversa, no hay nada más que hablar».

Finalmente, sobre la definición del título Jaime García tiene claro a su candidato. «Huachipato ha sido muy regular, Colo-Colo viene a paso firme y va bien, pero para mí, me gustaría que fuera campeón Gustavo Huerta, siento que es de los mejores técnicos del fútbol chileno», reveló el entrenador.