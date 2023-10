Comparte

El entrenador de Universidad Católica, Nicolás Núñez, se disculpó con el árbitro Felipe González, a quien criticó por su desempeño en el clásico ante Colo-Colo el pasado domingo.

“Me equivoqué en mis palabras, en referirme así a Felipe y le pido las disculpas del caso. Ya lo hice a través de una conversación, también lo hice con (Roberto) Tobar. Me equivoqué, pero hay cosas que sigo sosteniendo, que es la sensación de injusticia o de distintos criterios es lo que en ese momento me tenía ofuscado. Con el paso de los días entiendo que esa injusticia no viene por algo premeditado o con intención, puede ser que el árbitro está sujeto a equivocaciones”, dijo el DT en conferencia de prensa.

“Nosotros somos los grandes responsables de no haber ganado ese día. A medida que van avanzando los días va bajando la frustración, la pena y rabia, sobre todo por la forma en que competimos. No quedamos a gusto con nuestro rendimiento”, agregó.

“Lo dije ese día, aunque parece que tuvo más revuelo lo del arbitraje. Fuimos un equipo dominado por Colo-Colo, quedamos muy disconformes, con una sensación de amargura y vacío, no solo por el resultado. La forma en que perdimos fue frustrante”, completó.