El delantero francés Karim Benzema explicó su decisión de dejar Real Madrid para fichar por Al Ittihad y confesó que siempre quiso ir a Arabia Saudita.

“Creo que para mí fue un buen momento para intentar un nuevo cambio en mi vida después de todo lo que ya había ganado en Madrid. Y durante mucho tiempo, incluso antes del fútbol, siempre quise venir aquí. Cuando el proyecto futbolístico comenzó en Arabia Saudí, parecía enorme en todos los aspectos. Quise ser parte de esa historia y ayudar a que el fútbol saudí crezca. Esa es la razón por la que vine aquí”, dijo el ganador del Balón de Oro.

Benzema también explicó otra de las razones por las que pasó su decisión. “Es un país musulmán. Cuando viajas allí (a La Meca) estás en la verdad. En la verdad para un musulmán. Te sientes bien y puro, es simplemente excepcional. Es algo que yo desearía que todos los musulmanes pudieran ir allí algún día. Allí es donde está la verdad. Hace muy bien. Dentro y fuera del campo yo me siento bien, eso es lo que siento”, afirmó.

“Este país me dio la bienvenida con los brazos abiertos. Siento el amor de la gente de aquí y obviamente esto me hace sentir feliz y trato de devolver este amor en el terreno de juego. Aquí hay mucha pasión y estoy contento con el nivel del juego. Estoy realmente sorprendido por el nivel en Arabia Saudí porque en Europa no vemos muchos partidos de fútbol de aquí. Pero ahora sí se están viendo más y más por los grandes nombres que han fichado”, completó.