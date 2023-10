Comparte

El portero chileno del Real Betis, Claudio Bravo, se refirió a su ausencia en las últimas convocatorias de Eduardo Berizzo y fue respetuoso con la decisión del técnico.

En conversación con Onda Cero, el meta señaló que “cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer”.

“Hay una persona que es el entrenador y tiene toda la potestad del mundo de decidir quiénes son aptos para competir en una selección”, enfatizó el bicampeón de América.

En esa misma línea, Bravo indicó que “si uno no está apto o no tiene las capacidades para poder hacerlo, perfectamente que lo haga otro compañero y lo haga de la mejor manera posible porque toca defender a un país y no es nada simple”.

“Hay muchas cosas en juego y más ahora que se está jugando una clasificatoria donde los resultados te llevan a entrar en un mundial”, cerró.