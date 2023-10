Comparte

El director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls conversó con Deportes en Agricultura en la previa de la inauguración oficial de los Juegos Panamericanos y se refirió a los inconvenientes que han enfrentado en el último tiempo.

“Estamos prácticamente listos, afinando los últimos detalles previos al show. En muchos lugares ya se está entrenando, por lo tanto, los lugares de competencia ya están listos, y los que no estamos terminando los detalles finales para que todos los atletas puedan disfrutar de los Juegos en su máxima plenitud”, dijo Mayne-Nicholls.

Sobre los inconvenientes del último tiempo, el director ejecutivo de Santiago 2023 señaló que “detalles hay siempre, pero son muy menores y estamos trabajando en ello. No hay nada que nos inquiete mayormente, pero queremos tener todo al máximo. Estamos muy preocupados de absolutamente todo”.

“Son anécdotas, yo no le doy mayor importancia. Es imposible que un megaevento de estas características no tenga alguna situación que se preste para comentarios. No solo aquí, sino en cualquier parte del mundo, siempre hay un par de cosas que llaman poderosamente la atención”, agregó.

“Cuando fue el Mundial del 2006 que yo estaba a cargo de la ceremonia y del partido inaugural, llegó el momento donde presentaron un video que nunca me lo habían querido mostrar y la noche antes, en el último ensayo me lo muestran y veo las imágenes y en la historia de la Copa del Mundo tienen imágenes de los Juegos Olímpicos de París. Les dije que me las cambiaran y me respondieron que no, así que tuvimos una discusión larguísima. Son detalles. Me las cambiaron y no pasó nada, pero eso pasa siempre, en todo el mundo”, recordó.

Por último, Mayne-Nicholls afirmó que “nos preocuparía si no hubiésemos llegado con los recintos. Llegamos con absolutamente todo, con un gran esfuerzo de las empresas constructoras. Llegamos corriendo, pero cumplimos. Ahora nos queda organizar de buena manera la fiesta y estamos trabajando en eso”.