Harold Mayne-Nicholls anunció que la organización de Santiago 2023 se querellará con los responsables del mal uso de la imagen de los Juegos en un video que hace campaña por la opción A favor de la nueva Constitución.

El director ejecutivo de estos Panamericano señaló que “Ya oficiamos a nuestros abogados, se van a presentar las demandas que correspondan”.

El video en cuestión comenzó a circular este jueves en las redes sociales, y relaciona las distintas disciplinas deportivas de Santiago 2023 con actos delictivos.

“La imagen de los Juegos es para los Juegos, las tenemos todas registradas y no las puede usar cualquiera y menos de la manera vergonzosa en que la están usando”, apuntó Mayne-Nicholls, quien apuntó a la transversalidad con la que se ha trabajado en la organización.

“No lo vamos a dejar pasar, hemos construido de manera muy potente la imagen de los Juegos”, añadió.

“Hoy me llegó un nuevo análisis de IPSOS donde la gente se siente orgullosa de los Juegos Panamericanos y no podemos permitir que alguien haga mal uso, porque al final nos rebota en contra, eso no lo vamos a permitir y nos vamos a querellar contra todos quienes hagan uso indebido de nuestra imagen”, finalizó.