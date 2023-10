El fútbol mundial está de luto. Este sábado se confirmó la muerte de Bobby Charlton, leyenda de Manchester United y la selección inglesa, quien falleció a los 86 años.

“Manchester United está de luto tras el fallecimiento de Sir Bobby Charlton, uno de los jugadores más grandes y queridos de la historia de nuestro club”, informaron los Diablos Rojos a través de un comunicado.

Por su parte, la familia del histórico jugador manifestó su “agradecimiento a todos los que han contribuido a su cuidado y a las muchas personas que le han querido y apoyado. Pedimos que se respete la privacidad de la familia en estos momentos”.

Sir Bobby Charlton es considerado una leyenda en Manchester United, donde ganó tres títulos de Primera División (1956/57, 1964/65 y 1966/67), una FA Cup (1962/63) y una Copa de Europa (1967/68).

Charlton, además, conquistó la Copa del Mundo junto a la selección inglesa en 1966, mismo año que se quedó con el Balón de Oro como el mejor jugador de Europa.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023