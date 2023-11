Comparte

En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, la velocista chilena Isidora Jiménez reveló detalles de su carrera y expectativas personales.

“Quiero tratar de impactar, ya soy un referente en el sentido de nombre, voy a usar eso para tratar de ser un aporte. Quizás en el ámbito deportivo tratar de mejorar el deporte universitario, motivar a niños más chicos, voy a intentar dejar un legado. Esa misión me llena, me motiva a despertar día a día”, expresó, la chilena más rápida en la historia.

En la conversación con Protagonistas, la atleta nacional se refirió a la importancia de los Panamericanos de Santiago 2023. “Es sumamente importante lo que va a significar para el país, la infraestructura que van a quedar, las nuevas generaciones van a tener la opción de aprovechar. Yo no digo que sean todos deportistas, pero es importante que sepan que hay una cantidad de deportes para el que quiera”, dijo Jiménez.

A propósito de todas las personas que llegarán al país por los Panamericanos, “Isi” también aprovechó de analizar la importancia de poner a Chile en el mapa. “Creo que habría que seguir incentivando el turismo, es sumamente importante. A mí me toco en 2017 ir a Estados Unidos a correr a Florida State y me preguntaban qué universidad era Chile. También el 2012 fui a un mundial en Barcelona y nadie nos quiso cambiar la polera porque ninguna persona conoce nuestro país. Creo que falta fomentar el turismo en Chile, es sumamente importante”, mencionó “la gacela”.

Jiménez, atleta que lleva 15 años en el deporte, al ser preguntada por su deseo de ser madre respondió: “No es una misión de vida, pero claro, yo hace unos años te decía que quería tener 5 niños, pero ahora me gustaría tener 2, es un buen número económicamente hablando y además es más práctico. Poder criar a alguien es hermoso, aunque yo soy súper estricta, tendría que calmar las revoluciones. Si me preguntan, me gustaría tener 2 hombres”, confesó la “Isi».