Colo-Colo se volvió a meter en la pelea por el título. Los albos derrotaron por 2-0 a Unión La Calera y aprovechando la derrota de Cobresal y el empate de Huachipato recortaron distancia en la parte alta de la tabla.

El encargado de abrir el marcador para los albos en la victoria sobre los cementeros fue Damián Pizarro, cuyo festejo dio que hablar. Esto porque tras marcar, el atacante albo posó para las cámaras formando el número 24 con las manos, dorsal que utiliza Jordhy Thompson, quien se encuentra en prisión preventiva luego de ser formalizado por femicidio frustrado.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Pizarro utilizó sus redes sociales para manifestar su respaldo a su compañero de equipo. En su cuenta de Instagram, el delantero compartió una fotografía de su festejo acompañada de una imagen abrazando a Thompson. La publicación, además, fue acompañada de la canción Hermano mío de Grupo Manía.

“Hermano, yo no me explico por qué hay gente que nuestro sueño quiere destruir. No saben que es demasiado, que hemos llorado, que hemos luchado”, dice el extracto compartido por Pizarro.