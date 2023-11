Marcelo Gallardo volverá a dirigir. Luego de más de un año fuera de la actividad, el entrenador argentino asumirá un nuevo desafío en el fútbol de Arabia Saudita.

Es que de acuerdo a lo informado por el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el Muñeco Gallardo llegó a un acuerdo con el Al-Ittihad de Karim Benzema y N’Golo Kanté.

Gallardo, siempre de acuerdo al periodista italiano, firmó un vínculo con el cuadro árabe hasta junio del 2025. Además, existe la posibilidad de una prórroga por 18 meses más, hasta junio del 2027.

De esta forma, Marcelo Gallardo deja más de un año de cesantía tras la salida de su exitoso paso por River Plate en octubre del 2022, donde obtuvo un total de 14 títulos.

🟡⚫️🇦🇷 Marcelo Gallardo will sign as new Al Ittihad manager on contract valid until June 2025.



It will also include an option to extend for further 18 months, until June 2027. pic.twitter.com/hFWucC1Onr