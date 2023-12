Comparte

Cobresal está ad portas de coronarse como nuevo campeón del fútbol chileno y una de sus figuras, Guillermo Pacheco, contó detalles de su gran presente y de cómo dio vuelta una particular situación que pudo alejarlo del deporte.

“Soy muy creyente, católico, por los que sé que tanto mi esfuerzo como el del plantel dará frutos. Me ha costado harto”, contó Pacheco en diálogo con Las Últimas Noticias.

Además, el futbolista confesó que “estuve a un paso de retirarme, pero mira dónde me encuentro ahora, luego de haber pasado por muchas situaciones. He cometido muchos errores. He estado abajo y mira ahora. Todo es fruto de lo que me rodea, mi familia y mis hijos”.

“No eran compatibles mis ideas de juego, como jugador chileno, con las del entrenador uruguayo Eduardo Acevedo en la U. de Conce. No teníamos el mismo pensamiento futbolístico y luego no hubo relación entrenador-jugador”, añadió.

“Tomé la decisión de dejar el club. Fue en el tiempo de la pandemia y tenía a mi familia lejos. En Conce casi siempre estuve solo, pensé en irme, sanarme de la cabeza porque fue complicado. Estuve fuera del fútbol como siete meses en 2020. Me fui donde mi familia en Quilpué, luego partí a Temuco gracias a Hugo Droguett, que era el entrenador”, detalló el ex futbolista de San Luis.

En la misma línea, Pacheco añadió que “mi y esposa y mi hijo tenían más ganas de que volviera a jugar que yo mismo. Gracias a ellos volví al fútbol y no me arrepiento, porque claramente el año en Temuco y los dos en Cobresal han sido años maravillosos”

Finalmente, sobre la última fecha el jugador de Cobresal indicó que “volvimos a los entrenamientos con alegría y las mismas ansias, porque todo depende de nosotros y esperamos hacer un lindo enceuntro frente a la Unión (Española)”.