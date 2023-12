Comparte

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a la decisión del Consejo de la FIFA en que ratificaron que Chile será la sede del Mundial Sub 20 de 2025. El mandamás del fútbol chileno destacó que nuestro país "será el centro del mundo del fútbol durante 23 días".

El dirigente se mostró muy contento "por la decisión que ha tomado el Consejo de FIFA. Recordemos que está compuesto por las siete confederaciones que son parte de FIFA".

"Además, quiero agradecer el compromiso que hubo desde un principio desde la FIFA de apoyarnos como sede para el Mundial de 2025 en la categoría sub 20. Es un hecho histórico para nuestro país. Será nuestro quinto mundial para organizar", añadió, recordando el mundial adulto de 1962, el Sub 20 de 1987, el femenino Sub 20 de 2008 y la Copa del Mundo Sub 17 de 2015.

"Estamos muy contentos con un desafío importante, pero muy contentos que como Chile, como país vamos a ser el centro del fútbol mundial en un periodo de 23 días. Vamos a trabajar y a seguir fortaleciendo lo que es el fútbol formativo, que es la base de la selección y la base del futuro de nuestro fútbol", señaló.

Sobre los pasos a seguir en la coordinación del Mundial, Milad sostuvo que "tenemos reuniones ahora llegando a Arabia Saudita con la FIFA, principalmente lo que es la organización del COL, la organización de derecho privado que se tiene formar como la estructura organizativa de este campeonato que es paralela a la Federación".

Además, explicó cómo se coordina la organización de un evento como este: "En esto va a estar un directorio ejecutivo, van a haber diferentes áreas que hay que cubrir para la mejor organización para este mundial y que hoy tenemos el compromiso y el desafío como país de asumir esta responsabilidad y realizar este campeonato mundial sub 20 muy esperado".