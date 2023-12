Comparte

Luego de ser oficializado como el segundo refuerzo de la U para este 2024, Maximiliano Guerrero lanzó sus primeras palabras como jugador azul y trazó sus objetivos para esta nueva aventura en el club que lo formó.

"Estoy muy contento de volver a este club tan maravilloso. Es un orgullo y una felicidad tremenda volver a vestir esta camiseta, estoy muy contento y quiero hacerlo de la mejor manera", comenzó diciendo Guerrero en un video publicado por la U en YouTube.

Sobre su paso en el fútbol de la Primera B, el flamante refuerzo azul señaló que "me sirvió mucho al madurar como jugador y como persona. siento que crecí bastante en todo ámbito y aprendí muchas cosas. Me he sentido muy bien".

"Tengo muy buenos recuerdos acá en la U. Logré ganar un campeonato en la sub 17, crecí bastante como jugador, el fútbol es totalmente diferente acá, se crece como persona también y tengo muy buenos recuerdos acá en mi proceso como juvenil", añadió el medallista de plata con la Roja sub 23 en Santiago 2023.

"Yo creo que en el aspecto de la madurez y en lo táctico. Crecer un poco más, sumando más minutos. Me siento más maduro y más personalidad. Mi paso por Serena y por la selección me ha ayudado bastante. He aprendido un poco más de mis compañeros en la selección. Vengo a aportar mi granito de arena", siguió.

Guerrero espera aportar lo suyo para que la U vuelva a ser protagonista del Campeonato Nacional: "Mi objetivo siempre va a ser crecer como jugador, ser un gran jugador para el club y poder aportar lo máximo, ganar cosas grandes. Espero hacer la mayor cantidad de goles y ganar cosas grandes".

"Vengo de jugar en segunda división, pero en La Serena estuve un año en primera. Sé lo que es jugar en primera división, jugar en un equpo grande es un poquito más... la presión, pero me siento muy cómodo y con confianza", sentenció.