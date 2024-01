Comparte

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) se mantiene en pie de guerra por la decisión del Consejo de Presidentes de la ANFP de aumentar a seis los cupos de extranjeros en el fútbol chileno.

Por ello, a través de su presidente, Gamadiel García, advirtieron que el Campeonato Nacional no iniciará si esta medida no es retirada.

“Nos parece insólito que con un tema tan importante no se cite a un consejo extraordinario, en donde asistan todas las instituciones. No sé si ellos lo ven como que no pasa nada y como que es un berrinche del gremio, del sindicato, la verdad es que están bien perdidos en el tiempo y en el espacio”, dijo García a Deportes en Agricultura.

“Esperábamos que efectivamente consideren todo lo que hemos puesto sobre la mesa, las estadísticas, todos los argumentos que no tuvieron ellos cuando votaron a favor de esta medida. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer”, añadió.

En ese sentido, el mandamás del Sindicato avisó que “ya conversamos con los capitanes, lo más probable es que si esta medida se mantiene el fútbol chileno no inicia porque creemos que esto no beneficia en nada a nuestro fútbol, a nuestras selecciones y a nuestro crecimiento como país”.

“Quienes deben tener las voluntades son el consejo de presidentes. Tampoco han contratado todos los equipos a los extranjeros, también en base a algo que no es cierto están tratando de generar una verdad que no es tal”, sentenció.