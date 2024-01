Comparte

Luego de un año, cuatro meses y 17 días remodelando el Estadio San Carlos de Apoquindo, Cruzados confirmó lo que era un secreto a voces: la nueva casa de Universidad Católica tendrá una cancha de pasto sintético.

Desde el club indicaron que la decisión se tomó luego de un proceso en el que se tomó en cuenta todos los estamentos de la institución cruzada. Según una nota publicada en Cruzados.cl, "el objetivo de la decisión es tener una cancha siempre en perfecto estado y con las mismas condiciones para los jugadores, todos los días del año, más allá de factores climáticos o de la intensidad de uso que se le dé al campo de juego".

Cruzados trabajara con la empresa estadounidense FieldTurf, una compañía que, según detallan en el sitio web de la UC, "ha realizado más de 20 mil proyectos similares en todo el mundo".

Juan Tagle, presidente de Cruzados, señaló que "seguimos haciendo historia con la modernización de nuestro estadio al resolver que la cancha tendrá la superficie sintética más moderna que se haya visto en el país y en Sudamérica".

"El ámbito futbolístico siempre será lo primordial de nuestra gestión por lo que previamente visitamos canchas en Brasil y Europa para conocer las mejores tecnologías disponibles a nivel mundial. La superficie que tendrá el Nuevo Estadio de la UC es similar al campo de juego del Botafogo, que también fue realizada por FieldTurf. Nuestro estadio tendrá la versión más moderna y de última generación", añadió el dirigente estudiantil.

Decisión sustentable

Uno de los propósitos de la modernización de San Carlos de Apoquindo es que el reducto cruzado pueda ocuparse en otro tipo de eventos, como los recitales. En esa misma línea, Tagle señala lo positivo de esta superficie "es que se podrá jugar de local, se use o no la cancha para otros deportes o actividades durante la semana. Nuestro estadio podrá ser usado de manera frecuente por el fútbol formativo, femenino e incluso albergar encuentros internacionales de otros equipos chilenos que no cuenten con un recinto para ejercer su localía".

Otro de los grandes fundamentos de la UC para optar por una cancha sintética es el criterio de sustentabilidad. En la nota antes mencionada detallan que "El nuevo estadio de la UC contará con una cubierta que hará más compleja la entrada de la luz solar y con eso, la correcta mantención de un césped natural. Asimismo, Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y de un alto riesgo hídrico, con una sequía en ciernes en el área metropolitana".

Desde Cruzados pusieron como exigencia que la cancha cuente exclusivamente con materiales orgánicos, por lo que el habitual caucho del que estamos acostumbrados a ver en los campos de juego sintético en nuestro país no será parte del estadio. En su lugar, tendrá un relleno 100% de corcho "a la par de los requerimientos y regulaciones del césped artificial de la Unión Europea y la FIFA".