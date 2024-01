Comparte

Unión La Calera oficializó a su primer refuerzo de cara al 2024. Se trata de Luciano Aued, quien regresa al fútbol chileno tras dejar Universidad Católica el 2022.

“¡Bienvenido al Rojo, Luciano! Que sea un gran 2024 Luli”, anunció el cuadro cementero en sus redes sociales.

Por su parte, Aued señaló que “me sedujo el proyecto que me presentaron, sobre todo porque me invitaron a ser parte de algo lindo, de aportar con mi experiencia dentro y fuera de la cancha, con gente nueva, con un técnico que tiene muchas ganas, ideas claras y el club también va en esa línea”.

Aued, que viene de Instituto de Argentina, ya estuvo en el fútbol chileno entre 2017 y 2022, donde defendió a Universidad Católica, consiguiendo siete títulos.