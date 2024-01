Comparte

En la previa de su viaje a Lima, para disputar dos amistosos en Perú, el técnico de Universidad Católica, Nicolás Núñez, se mostró contento de que el club vuelva a una pretemporada con partidos en el extranjero y fijó los objetivos de los Cruzados para este 2024.

Sobre los duelos que la UC tendrá en tierras peruanas, Núñez señaló que "tenemos en frente a un equipo importante como Sporting Cristal, que está en competencia internacional y tenemos casi confirmado el segundo (partido) que sería con un grande de Perú.

"Estamos muy emocionados, va a ser unos días de trabajo importante, desde la parte del grupo, salir, tener estos días juntos, esta dinámica sirve muchísimo para ir generando vínculos a la hora de competir y de los equipos de trabajo", añadió.

También se refirió a la posibilidad de que los Cruzados cierren algún nuevo fichajes mientras el plantel está en Lima, el técnico de la UC aseguró que "si mañana llegamos a un acuerdo con alguno de los nombres que estamos negociando, directamente se integran a la pretemporada en Perú. Quien pueda llegar a un acuerdo se integrará rápidamente a nuestra concentración".

En esa misma lína, Núñez sostuvo que los futbolistas en negociación "son jugadores que hemos analizado hace bastante tiempo. No escondemos nuestro gusto por ellos, pero mientras no estén acá no puedo dar por cerrado o referirme tan extensamente en ello".

"Lo que si es un hecho, así Tati lo ha manifestado, son jugadores que hace un tiempo la secretaría técnica le viene haciendo un seguimiento y tiene una concordancia en lo que estamos buscando en el perfil de los jugadores que vamos encontrando", expresó.

"Los objetivos han sido claro. Este año tenemos que ir por donde el club debe estar e ir por el torneo. Sabemos que va a ser arduo, que hay equipos que siempre lo hacen muy bien, pero nuestra obligación como Universidad Católica, un equipo grande, primero es volver a ser prestigioso en el medio nacional, no solamente estar pensando en clasificación a copas internacionales, sino que estar pensando en pelear el torneo y ese partido de Copa Sudamericana es uno de los objetivos importantes que tenemos como equipo", sentenció el técnico de Universidad Católica.