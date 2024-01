Comparte

El delantero francés Kylian Mbappé sigue en el centro de las miradas en el mercado de invierno en Europa. Sin embargo, durante las últimas horas ha hecho noticia por un particular cruce con su representante, su madre Fayza Lamari, quien dio a conocer una discusión que tuvo con el goleador del PSG en medio de las negociaciones.

En una entrevista exclusiva con el programa francés Envoyé Especial, Lamarí contó que le dijo a Mbappé que "Voy a crear valor agregado para ti, pero es 50-50", a lo que el futbolista le respondió: "¡Nunca en la vida! No te doy el 50%. ¿No está bien o qué? ¡Soy yo quien mete goles! ¿Qué quieres decir con que quieres quedarte con el 50%?".

Lamari no se quedó ahí y le dijo "Sí, anotas. Eres muy fuerte. Pero nosotros, sus equipos, valoramos lo que hacen. Entonces, nosotros también somos muy fuertes". "Estoy dispuesta a trabajar 23 horas al día para ti", agregó la madre y representante del futbolista.

"Voy a crear valor agregado para ti, pero estamos haciendo al 50-50′. Y él no quiere, me dice: ‘Nunca te daré el 50%’. Y luego, bajamos a 30. Le dije: ‘Yo, por debajo de 30, me retiro, no lo hago. Hago como todos los demás, voy a las Maldivas, me voy de vacaciones, pero no trabajo para ti’. Aceptó el 30%. A medio o largo plazo tendrá que darme eso, sí", reveló Lamari.