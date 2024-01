Este jueves Al Nassr e Inter Miami se enfrentarán en un duelo amistoso de pretemporada en Arabia Saudita. El compromiso generaba gran expectación, puesto que nuevamente se verían las caras Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en el que fue anunciado como The Last Dance entre ambas leyendas.

Sin embargo, esto no ocurrirá. Según confirmó el entrenador del cuadro saudí, CR7 continúa recuperándose de una lesión, por lo que está descartado para el encuentro ante el elenco estadounidense.

“Cristiano Ronaldo está en su etapa final de recuperación y estará con nosotros en los próximos días. No jugará mañana”, informó Luis Castro, DT de Al Nassr, en rueda de prensa.

De esta forma, el esperado cara a cara entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi quedó descartado y habrá que esperar para saber si se cruzarán nuevamente en una cancha en el futuro.

🚨Breaking: Al Nassr manager Luis Castro, has announced that Cristiano Ronaldo is in his final phase of recovery and will not be part of the friendly against Inter Miami.

There would be no Ronaldo and Messi reunion this time around 😔 pic.twitter.com/QyvPG5Tx90

— Everything Football ⚽ (@Everything48093) January 31, 2024