Comparte

La gira internacional de Inter Miami no ha estado exenta de problemas. Y es que a los malos resultados dentro de la cancha, se han sumado críticas contra Lionel Messi por no sumar minutos en China.

El pasado domingo el astro argentino vio desde la banca la victoria por 4-1 de su equipo ante la selección de Hong Kong. Sin embargo, este miércoles jugó 30 minutos en la derrota por penales ante Vissel Kobe en Japón.

Esta situación generó la molestia de los aficionados y medios chinos. Según Global Times existe “decepción e ira” entre los fanáticos. Aunque también apuntaron a una actitud “impasible” e “inexpresiva” de Messi durante su estadía en Hong Kong, mientras que en Japón “parecía otra persona” y “saludaba a todo el mundo”.

Las disculpas del diez

Lionel Messi, por su parte, utilizó la red social Weibo para disculparse con los hinchas chinos previo a su partido del miércoles. “Cualquiera que me conozca sabe que siempre quiero jugar… especialmente en estos partidos donde viajamos tan lejos y la gente está emocionada de poder vernos. Ojalá podamos volver y jugar en Hong Kong”, dijo el campeón del mundo.

Sin embargo, en China las razones del ex Barcelona no fueron suficientes. “Solo lamentó que una lesión le impidiera jugar, pero no se disculpó. Es una declaración superficial que no ha logrado calmar la ira de los aficionados”, dijo Global Times.