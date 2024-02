Vicente Fernández continuará su carrera en Australia. Tras su salida de Universidad de Chile, el defensor nacional fue oficializado como nuevo jugador de Melbourne City.

“El lateral izquierdo de 24 años se incorpora como agente libre para lo que resta de la temporada 2023/24, sujeto a autorización internacional”, anunció el elenco oceánico.

El nuevo club del chileno lo destacó como un “lateral izquierdo hábil y con mucho ritmo” que proporciona “una fuerte cobertura defensiva, pero que también aporta la capacidad de avanzar mostrando un instinto de ataque natural”.

Fernández llega a reemplazar al australiano Aziz Behich, quien recientemente fue cedido a préstamo a Al Nassr de Cristiano Ronaldo hasta el final de la temporada.

🇨🇱 We're pleased to announce the signing of Chilean defender Vicente Fernández until the end of the 2023/24 season!

Sobre su llegada a su nuevo club, el ex Palestino señaló que “estoy muy emocionado por esta oportunidad de unirme a un equipo como el Melbourne City que ha tenido tanto éxito en los últimos años”.

“Es un nuevo desafío emocionante para mí y no puedo esperar a llegar a Australia para conocer a mis nuevos compañeros de equipo y ponerme a trabajar”, completó.

🛬 Our new signing will arrive this weekend and join the squad in training ahead of the #MelbDerby.

