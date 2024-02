El tenis sudamericano está en pleno crecimiento, donde diversos jugadores se han ganado un espacio en los 50 mejores del mundo. Además de aquello, los torneos que se disputan a este lado del mundo han tenido una buena recepción por los tenistas extranjeros y por sus asistentes.

Es en este contexto que el tenista escocés Andy Murray hizo una particular petición en sus redes sociales. Fue en su cuenta de ‘X’, donde el ex número uno del mundo escribió un texto que comenzó la frase: “Opinión impopular”.

“Sudamérica debería tener su propio swing en el circuito de tenis con su propia Serie Masters. La forma en que los aficionados apoyan los torneos allí es increíble. Ambientes increíbles y es claramente parte de su cultura deportiva. Vamos @atptour!”, escribió el escocés.

Unpopular opinion 🚨 South America should have its own dedicated swing on the tennis tour with its own masters series. The way the fans support the tournaments there is incredible. Amazing atmospheres and 🎾 is clearly part of their sporting culture. Vamos @atptour !