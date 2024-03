Comparte

Tras el partido por Copa Libertadores ante Sportivo Trinidense, los jugadores de Colo-Colo se retiraron sin emitir declaraciones en protesta a Blanco y Negro por no llegar a un acuerdo con los premios en los torneos internacionales.

Sin embargo, el mandamás de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, le bajó el perfil a esta situación. “Se está conversando sobre eso, está la administración a cargo y debería resolverse sin problemas. Hay mucho ánimo por ambas partes para llegar a un acuerdo, así que no veo mayor problema”, dijo en su regreso al país.

“Las negociaciones toman su tiempo y hay que llegar a acuerdos. Es lo típico en cualquier conversación, no es de un día para otro. Los premios están vigentes y lo que se está conversando es un cambio sobre los premios. Era el momento de hacerlo porque antes no existían estas dos etapas nuevas que nos tocó jugar esta vez”, agregó.

Respecto a los tiempos que se fijan para arreglar la situación, Stöhwing detalló que “estamos permanentemente en contacto, no tenemos un plazo fijo para resolverlo”.

Sin embargo, aclaró que la relación con el plantel es “muy buena, compartimos todos estos días y muy bien. Hay perfecta relación y ningún problema”.

¿Está cerrado el plantel?

Otro de los temas abordados por el timonel de ByN fue la conformación del plantel, puesto que este viernes cierra el libro de pases en el fútbol chileno. En ese sentido, Stöhwing aseguró que no cree que lleguen más jugadores, pero no descartó sorpresas.

“Tengo la impresión que no vamos a ir por ninguno, pero siempre puede haber novedades hasta último momento. Aunque me da la impresión que no”, afirmó.

Respecto a las solicitudes del técnico Jorge Almirón, en tanto, indicó que “veníamos conversando en el avión, tenemos perfecta coordinación en eso, y él lo que ha manifestado es que siempre es bienvenido que llegue un nuevo refuerzo que signifique alguna diferencia respecto al plantel que uno tiene, pero si no se puede no se hace no más”.

Al ser consultado por qué zona quiere reforzar el DT, aclaró que “ha ido mutando en eso el técnico y está pensándolo, por eso también ha costado porque como llegó este año está profundizando su conocimiento del plantel y está viendo cuál es el lado más débil”.

“Siempre se pueden hacer maravillas en poco tiempo”, cerró.