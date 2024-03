Comparte

La tenista chilena Daniela Seguel (545° del ranking WTA) dio la vuelta al mundo por un gran gesto deportivo en el torneo W25 Santo Domingo 02A, en República Dominicana. La deportista nacional concedió un punto clave a su rival luego de que el juez de silla cobrara mal un punto, y terminó cediendo el partido.

María Fernanda Herazo (581°) publicó el noble gesto de Seguel en su cuenta de X, donde señaló que “en el segundo set, en mi segunda oportunidad de matchpoint, en un 30-40 con el servicio de Daniela, el árbitro de silla señaló equivocadamente que mi bola había sido out y determinó que era 40-40“.

Hasta ahí, todo parecía un simple punto de tenis con una decisión polémica del juez del encuentro. Sin embargo, “en ese momento, Daniela le comentó al juez de manera espontánea que la bola había sido buena y el partido finalizó, a pesar que pudo no haber dicho nada y continuar con el trámite del partido que estaba cerrado y cualquiera de las dos hubiera podido llevarse el marcador al final”.

“A mi nunca me había pasado esto en un partido profesional y no se qué hubiera hecho yo en la misma situación. Hoy quiero reconocer con esta historia públicamente ese gran sportsmanship de Daniela. Me he dado cuenta, una vez más, de lo buena persona que es Daniela, y que tiene muy bien ganado el cariño de todas las personas en Chile y en el mundo que apoyan a diario a la famosa pantera Seguel”, cerró la colombiana.