Damián Pizarro no ha tenido un buen momento desde lo futbolístico en Colo-Colo. El atacante albo no ha podido marcar durante este 2024 tras ser vendido al Udinese de Italia. Aunque aquello no ha sido impedimento para ser incluido en un exclusivo ranking del grupo de investigación CIES Football.

El futbolista de 18 años fue elegido como el cuarto atacante sub-21 más prometedor del mundo, tras Endrick del Palmeiras, que lidera el listado, Vitor Roque del Barcelona y Evan Ferguson del Brighton.

Cabe recordar que Pizarro partirá en junio de este año a Italia para vestir la camiseta del Udinese, club al que fue vendido por una cifra de siete millones de dólares por el 70% del pase, según indican en Europa.