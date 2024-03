Comparte

Este viernes será el debut de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena y Mauricio Isla, que volvió a la Roja luego de dos años, conversó con los medios de comunicación presentes en la concentración del equipo en Parma ad portas del duelo ante Albania.

El Huaso se mostró “contento con el retorno. Inesperado pero estoy con confianza y felicidad. Siempre es lindo volver a donde uno siempre soñó desde que empecé a ir a la selección a los 19 años. Una vuelta diferente porque lo estoy disfrutando, vivo el presente y claramente es lindo volver a estar con los compañeros, con los amigos que, en este caso con Alexis, llevamos mucho tiempo juntos, desde los 15 años”.

“Tratar de que nuestra selección pueda volver a ser competitiva para poder darle una felicidad al país y a nosotros mismos”, añadió.

Sobre su presente en Independiente, Isla señaló que “cuando llegué estaba viviendo cosas difíciles el club, un club muy grande, uno de los tres mejores de Argentina. Después, con la llegada de Carlitos, que ya lo conocía como compañero, ahora como entrenador, se asimila mucho a lo que vivíamos con Conte en la Juventus. Eso me da mucha felicidad, porque yo estuve con Conte dos años y con Carlitos un año, y es un buen entrenador, nos ha dado la facilidad para poder mejorar mucho en Independiente y eso se ha visto en los resultados”.

“Tuve reunión antes de que diera la nómina y ahora también tuve una. Él la está teniendo con todos los compañeros que van llegando. Lo que quiere transmitirle al equipo, claramente cada entrenador que llega, como los que tuvimos anteriormente, tienen sus ideas y tratar de tomarlas lo más rápido posible”, sostuvo el Huaso sobre cómo trabaja Gareca en la Roja.

“Ustedes saben que cuando uno viene a la selección no tiene un mes de entrenamiento, sino que una semana, y algunos llegan tres días antes, como lo harán algunos compañeros, por eso hay que tratar de tomarlo lo más rápido posible”, agregó.

Al ser consultado sobre los motivos que lo trajeron de vuelta a una convocatoria de la selección chilena, Isla explicó que “fueron dos o tres cosas, y yo lo dije, en el momento en que yo di un paso al costado porque creo que hay jugadores jóvenes que pueden llegar a la selección. Como te dije anteriormente, vivo mi presente, nadie sabe si voy a jugar o no pero lo estoy viviendo como otra persona, si me toca estar afuera lo voy a hacer, apoyar a los jóvenes, esa es mi realidad, como lo estoy haciendo en Independiente”.

“El venir acá fue la reunión de él (Gareca), también autocrítica mía, estuve dos años y creo que no era el mismo jugador que era antes y eso uno lo tiene que vivir. Yo soy autocrítico con lo que vivo adentro del campo y con lo que hago afuera personalmente y creo que ahora estoy en un muy buen momento personal y futbolísticamente”, enfatizó.

“Claramente el profe me tiene confianza, quiere que vuelva a tratar de transmitir lo que hacía antes, pero no solamente dentro del campo, sino afuera, y eso es una opción para mí, que la tengo que asumir de a poquito, porque claramente ya no somos jóvenes”, dijo el ex Universidad Católica.

“Tenemos bastante edad, tanto Alexis como Claudio, que somos los mas grandes. Es difícil cuando uno cumple más edad, pero podemos vivirlo de otra manera, y yo quiero vivirlo así, quiero vivir mi presente. Gracias a dios lo estoy viviendo muy bien en Independiente y espero demostrarlo acá. La vuelta es esa, disfrutar lo que estoy viviendo paso a paso, nadie sabe si voy a estar en la Copa América o en la eliminatoria, pero quiero vivir lo que estoy viviendo ahora”, manifestó ante las ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal en la nómina.

Sobre la salida de la Generación Dorada de la Roja, Isla señaló que “es un dolor pero hay que habituarse a eso. Creo que nuestra selección no va a vivir anteriormente, los años hermosos que nos tocó vivir juntos. Ya con el retiro de grandes jugadores como el Mago, Beausejour, Jara… en su tiempo Carmona, el Mati, con el tiempo hay que adaptarse, con dolor, hay que adaptarse”.

“Igual pasa que cuando uno trata de asumir que el fútbol de nosotros ya no es el mismo, el rápido, el que teníamos que hacer, pero ahora uno trata de trabajar con el corazón, con adaptarse lo más rápido posible y quién dice en algún momento que capaz de que estemos todos otra vez o que falte uno pero lo ideal es trabajar lo mejor para el país”, sumó.

También tuvo palabras para la delicada situación que vivió este domingo Javier Altamirano. El chileno se desvaneció en pleno partido entre su equipo, Estudiantes, y Boca Juniors por la primera división de Argentina. “Gracias a dios ya está bien. Yo me enteré cuando desperté hoy. No sabía porque ellos jugaron tarde allá en Argentina. Lo importante es que está bien. Fue difícil, porque estaba la mujer, que está embarazada, en la tribuna”, expresó.

“Apoyarlo desde acá, la selección lo apoya, los compañeros, el cuerpo técnico y esperemos tenerlo de vuelta acá porque la última vez que hablé con él me dijo que tiene muchas ganas de hacer bien las cosas en Argentina y poder estar en la selección. Le tocó ahora y mira lo que pasó, uno no sabe lo que pueda pasar, así es que tenemos que estar atentos”, aseguró el lateral derecho de la Roja.

Ya sobre el final, y adelantando lo que será el duelo de este viernes ante Albania, Isla dijo que “mañana vamos a asimilar bien a quién enfrentamos, por dónde tenemos que atacar, por donde cuidarnos, no estamos todos, cuando lleguen mañana tenemos que trabajar todos juntos. La selección a veces estás una semana y hay que adaptarse lo más rápido posible y enfrentarlo de la mejor manera. Esperamos con el nuevo técnico tratar de hacerlo lo mejor posible, para ellos, para nosotros y para el país”.