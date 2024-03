Comparte

Universidad Católica anunció a su nuevo entrenador. Se trata del brasileño Tiago Nunes, quien firmó un contrato hasta final del 2024 con el cuadro precordillerano. Un DT que ha hecho gran parte de su carrera en su país natal, donde se consagró en Athletico Paranaense, con la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana.

Sin embargo, algo que puede tener en contra el nuevo adiestrador Cruzado es su temperamento. Es que el DT es reconocido por protagonizar momentos polémicos en los partidos. De hecho, tuvo dos episodios con conocidos personajes del fútbol nacional.

Uno de ellos fue con Jorge Sampaoli, ex entrenador de Universidad de Chile, la Selección Chilena y Santos, donde ocurrió el hecho. Es que el argentino con el brasileño, que dirigía en 2019 al Athletico Paranaense, se enfrascaron en una intensa discusión, la cual tuvo que ser frenada por los árbitros.

Pero eso no fue todo, ya que tras el partido la disputa continuó y estuvo a punto de irse a los golpes. No obstante, sus dirigidos y el personal de seguridad intervinieron para que no pasara a mayores.

CONFUSÃO NA VILA! O clima esquentou entre Sampaoli e Tiago Nunes após o empate em 1 a 1 entre @SantosFC e @AthleticoPR



Brasileirão como você nunca viu é na tela da @TNTbr e do @EI_Plus: https://t.co/hU0z2XraeP #BrasileirãoNaTNT #BrasileirãoNoEIPlus pic.twitter.com/8O3gVOuAak — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) September 8, 2019

Cara a cara con Paulo Díaz

Otro particular hecho se dio en 2023, cuando Nunes era DT del Sporting Cristal. Es que, en Copa Libertadores, el cuadro peruano se enfrentó a River Plate de Paulo Díaz. De hecho, con él fue el que tuvo el problema.

El chileno, en la instancia, acusó a Nunes de constantes provocaciones: “Haces gestos ¿por qué haces gestos?, ¿por qué haces gestos?”, fue lo que le señaló al entrenador, en donde luego señaló a los medios “el técnico de ellos (Nunes) es un soberbio. Se pone a hacer gestitos y nos termina calentando. A nosotros nos expulsaron uno (Salomón Rondón) y a ellos nada”.

Esta situación también escaló a un momento en que estuvieron a punto de irse a los golpes, pero intervinieron jugadores, asistentes técnicos, entre otros para que no se fueran a los golpes.