Una leyenda del fútbol inglés apuntó sus dardos en contra del goleador del Manchester City, Erling Haaland. Nos referimos al exvolante del Manchester United Roy Keane, quien criticó el juego del noruego, tras el empate sin goles de los ciudadanos ante el Arsenal, en un duelo clave en la lucha por el título de la Premier League.

“Los niveles de su juego en general son muy pobres, y no sólo hoy“, señaló Keane en Sky Sports tras el partido jugado en el Etihad Stadium, en su papel de comentarista.

Para el ex Manchester United, Haaland “es de los mejores del mundo frente al arco“, pero criticó fuertemente su participación en el resto del juego del City: “Para un jugador así es muy pobre, no solo hoy, que creo que tiene que mejorar para que sea casi como un jugador de la League Two“, la cuarta categoría del balompié profesional en Inglaterra.

“Así es como lo veo: el juego general de Erling Haaland tiene que mejorar y así será en los próximos años… Tiene que mejorar su juego en todos los sentidos“, apuntó el ganador de siete Premier League y una Champions con la camiseta del United.

Durante la actual temporada, Erling Haaland ha convertido 18 goles en 24 partidos jugados por el Manchester City, con un promedio de 0.75 goles por partido. Sin embargo, en el último duelo de su equipo ante el Arsenal tocó la pelota en 23 ocasiones, pero no logró rematar al arco en todo el encuentro.