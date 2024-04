Comparte

El nombre de Bjorn Borg, reconocido por sus once títulos Grand Slam entre 1970 y 1980, está en el centro del huracán luego de fuertes acusaciones realizadas por su exesposa, la actriz y cantante italiana Loredana Berté, durante una entrevista para la televisión de su país.

En declaraciones para el programa Belve de Rai 2, Berté afirmó que la adicción a la cocaína del tenista fue un factor determinante en la ruptura de su relación. Según ella, en un momento de la relación, Borg mostró preferencia por la droga sobre su compañía, lo que eventualmente llevó al quiebre de la relación.

“La adicción a la cocaína influyó en que rompiéramos, en un momento de la relación él prefería la cocaína a mí y no podía aceptarlo“, aseguró la actriz.

Además, Berté reveló detalles íntimos sobre una situación particular en la que Borg habría llamado a prostitutas mientras estaban juntos: “Alojados en un hotel de Palm Beach. Él había tenido un partido de exhibición y cuando regresó llamó por teléfono a dos prostitutas que llegaron vestidas de cuero y con látigos. Me dijo que ‘debíamos pasar a otro nivel en el sexo’. Le pegué y me fui. Cuando regresamos a Milán no lo dejé entrar a la casa. A partir de ese día se acabó”

Las acusaciones de Berté no se detuvieron ahí. La cantante de 53 años también detalló que “Borg estaba muy perdido por los burdeles que frecuentaba. Cuando apareció otra vez le tiré por la ventana un sofá y todos los trofeos ganados en sus torneos. Él balbuceaba confuso, mientras su madre me decía que él solo tendría hijos de pura sangre sueca. Tiré otro par de medallas por el balcón y me fui definitivamente”.

Las declaraciones de Berté han generado una intensa controversia en torno a la figura de Bjorn Borg, quien hasta ahora no ha respondido públicamente a estas acusaciones. Este escándalo ha reabierto el debate sobre la vida privada de las figuras públicas y ha puesto bajo el escrutinio la historia personal de uno de los tenistas más icónicos de todos los tiempos.