Comparte

Universidad de Chile obtuvo una nueva victoria en el Torneo Nacional tras vencer por 0 a 1 a Unión Española. Con este triunfo los azules quedaron en la primera posición del campeonato con 19 unidades. Tras el duelo, su entrenador Gustavo Álvarez se refirió a la victoria y el liderato, apuntando a que “no hay que conformarse” con el gran presente de la U.

“Me parece que jugamos contra un muy buen equipo. En el primer tiempo empezamos con un dominio territorial, pero sin tanta claridad, porque no podíamos hacer notar el dominio con la posesión. En el segundo tiempo estuvimos más claros, porque tuvimos más espacio y el rival se adelantó, lo que nos dio mayor tranquilidad. Si no me equivoco hubo dos tiros al travesaño y llegamos, pero tuvimos mayor claridad”, dijo Álvarez sobre la victoria ante los hispanos en diálogo con TNT Sports.

Luego se refirió a los merecimientos que tiene el club de estar punteros del torneo, donde aclaró que “no sé si somos merecidos (líderes), porque miramos la tabla, pero también el rendimiento y esta evolución tiene que ser el camino. Es satisfactorio, pero no hay que conformarse”.

Finalmente, el entrenador argentino se refirió a la ausencia de Ignacio Tapia de la lista de citados para el duelo ante Unión, desmintiendo que hayan existido problemas disciplinarios.

“Ignacio (Tapia) tuvo un problema personal que lo afectó y por eso su rendimiento deportivo bajó y hubo compañeros mejor evaluados”, cerró Álvarez.