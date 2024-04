Durante esta jornada se llevó a cabo el tradicional encendido de la llama en la ciudad donde se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos. Hablamos de Atenas, donde en una emotiva ceremonia se encendió la antorcha.

Con un discurso, proseguido de bailes tradicionales, inició la ceremonia. En la instancia participó la actriz griega Mary Mina, quien fue la encargada de encender por primera vez el fuego olímpico.

🔥 The Olympic flame for #Paris2024 is lit!#Paris2024 | @Paris2024 pic.twitter.com/1odw4ga9G0