Comparte

Un escalofriante caso de abuso sexual en manada, que tuvo lugar en la Casa Naranja durante las celebraciones de Fiestas Patrias en el año 2021, vuelve a sacudir al fútbol chileno. Esta vez, un excadete de Cobreloa ha dado un paso al frente al reconocer públicamente esta repudiable acción.

El exjugador, cuyo nombre no ha sido revelado, se suma al testimonio de la joven víctima de 18 años, quien denunció que ocho jugadores la sometieron en el recinto deportivo. El exjuvenil de Cobreloa decidió romper el silencio y hablar sobre lo sucedido en el programa Círculo Central.

“Estoy aquí porque después de ver el comunicado que envió Cobreloa, todos dicen que hay que apoyar a la víctima, pero eso también significa decir la verdad. ¿Cómo pueden decir que no ha pasado nada, cuando todos sabemos que sí?”, cuestionó el exjugador.

“Desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta el día de hoy no he podido dormir tranquilo. Es algo que me atormenta casi todas las noches. Quiero justicia”, expresó.

Estas declaraciones se dan luego de que el club emitiera un comunicado en el que negaba la veracidad de las acusaciones, y afirmaban que no se pudo verificar la comisión de abuso o violación en el evento en cuestión.