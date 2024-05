Comparte

A través de una publicación en sus redes sociales, el tenista argentino de 31 años, Diego Schwartzman, anunció la fecha de su retiro del profesionalismo. El ‘Peque’ sentenció que su último partido será en 2025 y en Argentina.

“¡Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé. Cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente que conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto. Me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería, incluyéndome”, escribió el tenista trasandino.

Luego agregó que “cada rincón de la cancha y segundo entrenando, cada punto compitiendo. Cada momento fui inmensamente feliz. Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente”.

“Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero por otro, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia, que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto y, en 2025, en Argentina, tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar”, sentenció Schwartzman.

De esta forma, el fin se acerca para el ‘Peque’, quien en los 14 años de carrera obtuvo un total de cuatro títulos y su mejor ranking fue en 2020, donde llegó al puesto 8 de la clasificación.