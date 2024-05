Comparte

Durante el fin de semana nos alegramos con la noticia de que el maratonista chileno Hugo Catrileo había logrado clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 luego de una gran carrera en Houston. Sin embargo, esta tarde el ganador de la medalla de plata en Santiago 2023 contó que un cambio de criterio lo tendría fuera de la cita olímpica.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Catrileo denunció que World Athletics, el ente rector del maratón a nivel mundial, modificó los métodos de clasificación para París 2024. Según detalló el deportista, habían dos criterios establecidos para lograr un cupo en las olimpiadas: uno era que los corredores lograran un tiempo de 2 horas 8 minutos y 10 segundos. El otro vía puntaje.

“Logré quedar en la posición 70 ya que 69 atletas lograron realizar el tiempo mínimo (no cuento al 15vo por doping positivo)”, señaló Catrileo en el comunicado.

¿Cuál es el cambio?

Hasta ahí todo bien. El problema vino después del 30 de enero, fecha en la que Catrileo esperaba saber si tendría o no el cupo olímpico. Para ese día World Athletics no entregó el listado y el chileno estuvo esperando hasta hoy para saber que, pese a tener el puntaje, no podrá competir en París.

Resulta que entre la clasificación por marca y la clasificación por puntaje, World Athletics estableció el criterio de “Clasificación por Universalidad Lugar”, que le permitió a 11 corredores de nacionalidades que no habían logrado entrar a las olimpiadas por tiempo ni puntaje.

“World Athletics prefiere llevar a atletas que ni siquiera han corrido una maratón”, aseguró Catrileo. “Me hubiese gustado recuperarme mejor de Santiago 2023, pasar más tiempo con mi familia y disfrutar un poco ese bonito momento, para preparar un maratón con más calma para febrero o abril e intentar el tiempo mínimo directamente”, añadió el atleta.

Aún tiene opciones de correr

Además, Catrileo afirmó que “el problema no es que nuevos atletas hayan entrado a la clasificación porque está en regla; el problema es que World Athletics lleva cinco año hablando de clasificación por puntaje y hoy los 11 atletas que merecemos estar por esa vía nos dejan fuera. Bueno sería que los nuevos inscritos vayan pero atrás de los 80 ya clasificados con mérito”.

Catrileo está en la posición 82 de 80 corredores clasificados para París 2024, lo que quiere decir que si dos corredores no confirman su participación de aquí al 12 de mayo, fecha en la que sale el listado final, el chileno podrá correr por las calles de la capital francesa por una medalla olímpica.