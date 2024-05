Comparte

Luego de denunciar que un cambio de criterio de última hora de World Athletics lo tendría fuera de los Juegos Olímpicos, Hugo Catrileo conversó con Deportes en Agricultura y entregó más detalles de lo ocurrido.

“Fue un descargo personal. No es contra la Federación Nacional ni el Comité Olímpico, ellos como yo, se llevaron la misma sorpresa. Estaba viendo algunos artículos en Estados Unidos y también se llevaron la misma sorpresa. Más que nada es un descargo a respetar un poco las reglas a nivel mundial, estamos en una entidad a nivel mundial. Acepto errores de la federación o falta de apoyo, generalmente no me van a ver reclamando por algo así porque son cosas habituales que no me calentaré la cabeza. Pero sí con algo a nivel mundial que no puede fallar”, comenzó diciendo el deportista nacional.

“Hubo muchos errores en las reglas, no son reglas que están de toda la vida. Las reglas de clasificación desde el primer día fueron cambiando. Y el que hayan ido cambiando hasta el último momento demuestra una falta de seriedad en una entidad tan importante como World Athletic”, añadió.

En ese sentido, Catrileo afirmó que “una solución es que puedan dejar las reglas desde un principio claras, poder hacer un estudio de todo. Estos cupos de universalidad se asignan a los países que no puedan tener ningún clasificado en atletismo. Por poner un ejemplo, Chile no tiene ningún clasificado en atletismo, pero está la posibilidad de que el país deje un cupo desde los 800 metros hasta la distancia de maratón para un atleta cualquiera, sea con o sin nivel, pero que pueda representar al país para que Chile no tenga ningún representante en atletismo en los Juegos Olímpicos, porque de eso se trata el espíritu olímpico, de que todos puedan participar”.