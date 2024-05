Comparte

Fernando Díaz, entrenador de Coquimbo Unido, está listo para volver a dirigir luego de sufrir un shock séptico el pasado 20 de abril y que lo tuvo cuatro días en la UTI.

Tras varias semanas hospitalizado, el DT volvió este martes a comandar las prácticas del cuadro pirata y espera dirigir a su equipo este viernes en el duelo ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán Nazar.

“La recuperación ha avanzado bien. Hace unos días tuve el primer control broncopulmonar y el doctor me dijo que me encontraba. Hablé con él, le pregunté y me dio permiso para volver a trabajar, aunque me advirtió que tardará al menos dos meses para que pueda recuperar la capacidad pulmonar”, dijo Díaz en conversación con Las Últimas Noticias.

Sobre su regreso a dirigir, el DT explicó que “el fútbol lo vivo de esa manera esa manera, pero al menos por las próximas semanas tendré que dirigir muy bien abrigado, tranquilo, sin tanto aspaviento, al estilo de Carletto Ancelotti. O sea, mirando y dando instrucciones de afuera, tratando de evitar mis impulsos”.