Claudio Bravo no continuará en el Real Betis, eso es un hecho. Esta situación podría marcar el fin de la carrera del meta chileno en el continente europeo. Es que, si bien aún no decide nada sobre su futuro, la MLS irrumpe como un horizonte atractivo para el seleccionado nacional.

De acuerdo a lo publicado durante este jueves por El Mercurio, el meta le expresó a su entorno que aún no tienen una decisión tomada, indicándoles que verá “qué depara el destino”.

De hecho, desde su círculo cercano complementan que “su futuro aún no lo tiene definido”, aunque no desconocen el interés de algunos clubes de Estados Unidos: “Propuestas ya ha recibido, la más concreta de la MLS. Es una liga muy interesante. Si resulta o no dependerá de muchos factores”.

Por el momento, Claudio Bravo aún no toma una decisión, de hecho, el chileno está esperando que finalice La Liga y que comience a Copa América para comenzar a definir los siguientes pasos en su carrera, donde el regreso a Chile aún parece lejano o “innecesario”, como dijo el mismo arquero.