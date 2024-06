Comparte

Gianella Marengo sorprendió a sus seguidores al confesar en una reciente entrevista que se arrepiente de un procedimiento estético que no cumplió con sus expectativas.

En La Divina Comida de Chilevisión, la también influencer reveló: “Me saqué toda la boca que tenía, que era gigante, y me veía y no me gustaba“.

Según indicó, con esto no buscaba “volver a lo natural” o que se sometería a otras intervenciones como reducción mamaria. “No, yo las tengo bien puestas, y me encantan, de hecho, me pondría más”, afirmó.

Junto a lo anterior, indicó que debe sacarse los implanes ya que llevan “muchos años, pero cuando te los sacas y no quieres esa cosa, tienes que ponerte un poco más porque la piel da“.

“Yo feliz me pondría más, no tengo problema, pero el tema de la boca no me gustaba y ahora encuentro que está hermosa“, cerró.