El director técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, fue autocrítico con el nivel como local de su equipo y descartó que se trate de un tema psicológico.

“Hay una constante como local, que nos está costando ganar. Hay muchas cuestiones técnicas, tácticas y estratégicas que tienen que ver con la no obtención de triunfos como local en los últimos partidos, pero no hay un patrón coincidente. No hay un tema psicológico porque el equipo nunca se desmorona”, dijo el entrenador en rueda de prensa.

Respecto a los últimos resultados, Álvarez señaló que “yo creo que nos han estudiado, saben cómo jugamos. Hay algunos patrones que se vienen repitiendo en algunos rivales justo cuando juegan contra nosotros. Y le pasa a todos los que van punteros y a los equipos grandes. Sin duda hay que ir buscando variantes para no ser predecibles. Eso es parte del crecimiento y trabajamos en eso”.

Otro de los aspectos que abordó el DT de los azules fueron los hechos ocurridos una vez finalizado el Clásico Universitario ante la UC. “Los protagonistas tenemos que ser muy cuidadosos, porque la exposición provoca que tengamos que tener una conducta ejemplar. Es un hecho totalmente repudiable y que será sancionado por quien corresponda”, afirmó.

Por último, Álvarez evitó referirse a la posibilidad de reforzar al equipo de cara a la segunda rueda. “Pactamos hablar después de la fecha 15. Mientras tanto evalúo al plantel día a día. Terminada la fecha 15 habrá una evaluación definitiva y después veremos la posibilidad de refuerzos”, cerró.