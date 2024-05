Comparte

Ricardo Gareca fue cuestionado por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, luego de que este se refiriera a una posible nominación de Jordhy Thompson tras los problemas de violencia de género que protagonizó.

Recordemos que Gareca había comentado hace algunos días a CNN que lo que hizo Thompson no afectaría a una posible nominación: “No es un problema ese tipo de cosas, porque son problemas personales, todos tenemos algún inconveniente en algún momento de la vida. Son cuestiones personales que no invadimos”.

Ante esto, la ministra Orellana cuestionó: “Creemos que al parecer se siguen haciendo oídos sordos del problema estructural que representa la violencia contra las mujeres”.

Finalmente, mandó un mensaje: “Ojalá que las personas que tienen un espacio de opinión tan relevante, sobre todo para quienes están en edad de formación, pudieran tener conciencia de que el delito de violencia intrafamiliar es uno de los delitos más denunciados en el país”.

Cabe consignar que Thompson fue formalizado en noviembre del año pasado por femicidio frustrado y desacato, hecho que lo tuvo un tiempo en la cárcel. Tras aquello dejó Colo-Colo y emigró al fútbol ruso, donde viste la camiseta del Orenburg, jugando un total de 12 partidos y anotando dos goles.