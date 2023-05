Comparte

Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres, aseguró que la ley corta que presentó el Gobierno, tal como está, si se aprueba producirá el cierre de gran parte del sistema de salud privado.

En entrevista con "La Mañana Interactiva", dijo que "el proyecto si se pone en práctica, tal como está redactado, en pocos meses se hace el cierre del sistema de isapres, el sistema privado de salud en una parte importante".

Agregó que "ese mismo proyecto, curiosamente, lleva un mejoramiento del Fonasa, como anticipando como que esta situación se puede dar. Eso da para pensar por qué se está planteado de esa forma", lo que derivaría un "traspaso forzoso a Fonasa".

"Las isapres lo que han hecho es cumplir cabalmente con la ley. Está todo regulado. la ley de salud establece que hay que usar tablas de factores, las normas de la superintendencia establece que hay que utilizar tabla de factores. La superintendencia fiscaliza continuamente el funcionamiento de las isapres, verificando que eso sea así. De hecho, la propia superintendencia cuando fue explicar esto al Congreso durante el año pasado, reconoció que ellos interpretaban que la tabla de factores estaban totalmente en uso y que así operaban las isapres, conforme a las normas que ellos habían establecido", afirmó Simon.

"Lo que ha sucedido ahora, es que la Corte Suprema ha realizado un cambio de criterio que tiene un efecto que significa que va a cambiar un criterio que va a cambiar tanto en los fallos de la Corte Suprema como el criterio de la superintendencia en cuanto a la aplicación de la tabla de factores, y eso es lo que hay que tratar de poner en práctica hoy día. No Hay ninguna duda de eso, pero de una forma que se pueda cumplir y no se le cause daño a las personas que hoy están recibiendo beneficio en el sistema privado y, eventualmente, que no se produzca daño al sistema de salud completo", añadió.

La solución, señaló Simón, pasa por una "fórmula en la cual hay que incorporar la nueva tabla de factores. Lo que nosotros interpretamos es que no vemos cómo se ha llegado a una situación tan compleja, cuando lo que quiere la Corte Suprema, así lo entendemos nosotros, es dar mayor trasparencia, mayor calidad, mayor facilidad al funcionamiento del sistema de salud, diciendo que se utilice una sola tabla de factores y que la superintendencia lo haga, pero entendiendo que lo haga correctamente. Por lo tanto, lo que entendemos es que se tiene que cumplir con el fallo, o sea, la nueva tabla de factores y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio para que las coberturas y las personas puedan seguir teniendo el acceso de salud al cual están acostumbrado".