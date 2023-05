Comparte

En el marco de la Asamblea Anual de Socios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), se realizó el seminario denominado «#Yosoyformal», instancia en que el gremio busca entregar herramientas a las pequeñas y medianas empresas de Chillán para contribuir en su formalización.

En la oportunidad se relevó que la CNC ha dispuesto toda su energía y trabajo hacia el desarrollo de herramientas que capaciten a las empresas y robustezcan la economía formal.

En su intervención, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, señaló que es importante que se reconozca que las políticas públicas tienen un rol central en los factores que aumentan la informalidad, añadiendo que «es crucial contar con políticas públicas que favorezcan la libre iniciativa privada, la inversión, el crecimiento económico y la productividad de las empresas, porque esto favorece la generación de empleos formales».

«Para ello, se requiere de marcos regulatorios y legales flexibles que faciliten el acceso a oportunidades de trabajo formal y protección social para los grupos más vulnerables. Por otra parte, resulta imperante mejorar la fiscalización y la coordinación entre las distintas entidades fiscalizadoras, así como también de aquellas encargadas de velar por el buen funcionamiento del mercado laboral», añadió.

Para Mewes es necesario generar incentivos y políticas que promuevan la formalización de las empresas, así como programas de capacitación y apoyo para los trabajadores informales.

«Los gremios y los empresarios en particular, debemos ser capaces de relevar las ventajas de la formalidad, de manera transversal, tanto a los trabajadores como a las empresas y consumidores. Porque esta es clave para el desarrollo económico y social de nuestro país y nos permite construir una economía más justa y equitativa, que garantice derechos y oportunidades para todos», comentó.

La participación del ministro Marcel

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel desarrolló la charla «Inflación y Actividad consolidan un mejor panorama», donde entregó la visión económica del Ejecutivo, y los avances y desafíos del país para los próximos años.

La autoridad destacó que «el actual Gobierno ha llevado a cabo una consolidación fiscal durante el año pasado, reduciendo el gasto público en un 23% en términos reales, transformando el déficit fiscal de prácticamente un 8% en 2021 en un superávit de 1,1% en 2022. Eso corresponde a la consolidación fiscal más profunda del mundo, solo después de Noruega».

«Esto nos ha permitido que enfrentemos el aumento de la tasa de interés en el mundo con niveles de endeudamiento que no han crecido como en otros países. Y eso, ¿qué implicancias tiene para la economía, para las pymes, para la ciudadanía? Significa que nuestros costos de financiamiento son menores», sostuvo.

Con respecto al mercado del trabajo, Marcel indicó que se han generado mayores empleos formales, alcanzando niveles por encima de los registrados previo a la pandemia.

«En este resultado ha incidido mucho el IFE Laboral, que incentiva el empleo con contrato. Pero, en el margen, en los últimos meses hemos tenido indicadores de deterioro de la demanda laboral (…) La tasa de desocupación desestacionalizada está en el orden del 8,5% y los aumentos que estamos viendo en las tasas totales están reflejando, en buena medida, la estacionalidad de esta época del año y lo van a seguir haciendo todavía durante algunos meses», dijo.

La autoridad destacó, además, el ajuste a la baja de la inflación en los últimos meses (especialmente en los precios de alimentos y combustibles) y las mejoras en las proyecciones de crecimiento para 2023.

En materia de comercio informal, Marcel resaltó el anuncio de un proyecto de ley sobre Inteligencia Económica contra el Delito, el cual va a permitir levantar información relevante para detectar el crimen organizado.

«Por ejemplo, se va a requerir iniciación de actividades para importaciones de carácter masivo, autorizaciones previas para importaciones de gran envergadura. También vamos a tener la capacidad de levantar información para identificar al crimen organizado que desgraciadamente también se vincula al comercio informal», comentó.

«Así que tendremos un instrumento adicional para combatir la competencia desleal por parte de quienes no pagan impuestos, no pagan un arriendo, no pagan contribuciones, y además muchas veces están respaldados por redes que no son de personas que recurren al comercio informal por necesidad, sino que como parte de un comportamiento delictual», cerró.