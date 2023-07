Comparte

Un nuevo capítulo de En Simple: La Pizarra de Pizarro, pudo entregar las perspectivas del acontecer político y legislativo nacional. En esta oportunidad la conversación fue con Pedro Pizarro, ex subsecretario de Previsión Social durante el segundo mandato de Sebastián Piñera y actualmente director del Instituto Libertad. El experto en materia de pensiones, ahondó en la actual reforma previsional presentada por el Gobierno.

“Tenemos un primer punto que nadie discute: hay que cotizar más. Pero, esos seis puntos adicionales, el Gobierno los quiere mandar a esas cuentas nocionales, que en la práctica, no van a la cuenta individual”, mencionó Pizarro. En ese sentido, el ex subsecretario de Previsión Social hizo ver que «este proyecto no es bueno en sus ideas matrices”, ya que las cuentas nocionales no aseguran mejora de pensiones ni alternativas para que exista una verdadera trazabilidad de los fondos.” En ese sentido, el experto considera mejor opción incrementar la Pensión Garantizada Universal (PGU) que se nutre de impuestos generales.

Luego, Pizarro aseveró que “un principio básico es poder elegir dónde está invertido el dinero, y con este proyecto, esa libertad se puede ir perdiendo”. Lo anterior, a propósito de que el proyecto obliga a los cotizantes a ser administrados por un único ente estatal, y que la reforma plantea que exista una adhesión por default a un fondo determinado según el rango etario de cada cotizante. “Eso impide la libertad de elegir para quienes son más arriesgados para invertir o incluso, más conservadores”, explicó Pizarro.

Adicionalmente, con respecto a la creación de una AFP estatal, Pizarro considera que “puede ser positivo para la competencia, en la medida que se cumplan dos condiciones: que quien decida dónde van los fondos sea íntegramente el cotizante y no el Estado. En segundo lugar, que las reglas del juego sean las mismas, es decir, que la AFP estatal tenga la misma fiscalización, posibilidad de ser sancionada, mismos estándares que las privadas y que sea autofinanciada”.

Por último, el director del Instituto Libertad concluyó que «aún queda mucho por delante en la negociación. De 400 artículos que tiene la reforma, solo se han revisado cuatro”.