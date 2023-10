Comparte

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, manifestó estar «A favor» del borrador para una nueva Constitución para el plebiscito del 17 de diciembre.

«Chile necesita generar tranquilidad, generar certeza, certeza jurídica, seguridad también. Y crecimiento económico. Desde ese punto de vista, lo que yo plantee es que, justamente, hasta donde estamos hoy con el texto que hoy conocemos» iría por aprobar el texto constitucional, dijo.

Por decir esta opinión, Mewes fue criticado por el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), quien dijo en radio Universo que manifestar su opinión como dirigente gremial «es grave, porque eso significa poner a los empresarios, a los que él representa de un lado, y eso sí que es gravísimo”.

«Esta no es una opinión política ni de querer interferir en el mundo político, sino como ciudadano, como empresario. Me parece a mí que como ciudadano, como empresarios, me parece a mí que los elementos que hoy tiene el texto que conocemos va en el camino correcto«, señaló.

En ese sentido, apuntó que «esas críticas respecto de la opinión de un líder gremial me parece que son infundadas».