El Presidente Gabriel Boric se refirió esta mañana de miércoles al reconocimiento de la revista The Economist, que destacó a Chile como una de las mejores economías del mundo, ubicándose como la única sudamerciana en el top 10.

"En las últimas horas, una publicación de un medio de comunicación, si no me equivoco The Economist, sitúa a Chile como la mejor economía de Sudamérica y la séptima de los países de la OCDE. Esto, nos preguntan, ¿es una buena noticia? Por supuesto que es una buena noticia que nos reconozcan por la disciplina fiscal", dijo.

"Es una buena noticia porque la disciplina fiscal y la responsabilidad a la hora de pensar en largo plazo de nuestro país nos ayuda. Insisto, esto está en el centro de cada una de nuestras acciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero, ¿es suficiente? No, no es suficiente", agregó el Mandatario.

"Estas noticias, que son positivas y de las cuales me alegro y que deben enorgullecernos como chilenos, como Gobierno tenemos el deber de traducirlas en mejorar concretar para las familias, para quienes lo han pasado mal en los últimos años, para quienes quieren salir adelante, para quienes se esfuerzan día a día para llevar el sustento a su casa y por llevar una mejor calidad de vida", dijo el jefe de Estado.

"Si estas buenas cifras a nivel internacional se traduce en que las familias sientan alivio y que su salario alcanza para más, porque logramos disminuir y controlar la inflación es una alegría, y esa es mi prioriddad: que el crecimiento sea tangible", sentenció.

Además, el Presidente Boric comentó la noticia a través de su cuenta de X. Allí, insitió con la idea: "¿Es bueno que se reconozca nuestra disciplina fiscal? Por supuesto. ¿Es suficiente? De ninguna manera. Esta noticia es importante para mi gobierno solo si se traduce en que las familias sientan alivio y que su salario les alcance para más. Vamos por buen camino!".