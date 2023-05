Comparte

Esta semana, Ignacia Michelson sorprendió a sus seguidores luego de colocarse extensiones de pelo y aclaró el color de su cabello.

"Amores, vine a hacerme otro cambio", dijo la modelo en una historia de Instagram subida a sus redes sociales.

"Quería el pelo largo y mucho más claro", expresó la actual pareja del cantante urbano Marcianeke.

"Yo tengo el pelo corto. Bueno, realmente, casi no tengo pelo. Como ustedes saben, tengo alopecia", reveló la modelo.

"¿Alguien nota que uso extensiones? No, obvio. Me siento una reina", dijo Michelson mientras lucía su nuevo look.

La modelo realizó el sorprendente cambio en una reconocida peluquería donde también se han atendido otros rostros de televisión, como lo son Diana Bolocco y Rocío Marengo.

Observa su cambio aquí: