Hace unos días se dejó ver un poco sutil coqueteo entre Leonora Saavedra y Ennio Carota en los programas de "El Discípulo del Chef".

Y ahora, en uno de los últimos episodios, los mensajes bastante directos por parte de la participante, se volvieron a repetir.

La situación se dio en los últimos minutos de la competencia, donde los concursantes debieron preparar un menú basado en la gastronomía de Ecuador.

"Voy caliente, ay, voy caliente", soltó mientras caminaba con una olla en sus manos.

Esta broma no pasó nada inadvertida, y generó una inmediata reacción de Gala Caldirola: "Oye, pero a la Leo le gusta el hue… con Ennio", soltó.

"¿Quiere algo de mí?"

Luego Saavedra volvió a repetir su broma: "Permiso, voy caliente otra vez", mientras iba de vuelta a la cocina.

Pero esto no quedó ahí, ya que incluso le soltó una frase a Ennio Carota: "¿Quiere algo más?", frente a lo cual el italiano expresó nervioso: "De ti, nada".

Saavedra no se quedó cabizbaja con esta respuesta, y le lanzó una sugerente respuesta: "Algún día me lo va a pedir, se lo doy firmado. No me desafíe, ya verá, me ve así, pero puede que lo pase bien", finalizó.