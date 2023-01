Comparte

Durante la emisión del nuevo capítulo de "Tal Cual" de TV+, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela conversaron con Jordi Castell, a raíz de que el fin de semana el conocido comentarista de espectáculos compartió en su cuenta personal de Instagram la primera foto junto a su nueva pareja.

El conocido fotógrafo chileno comentó su fin de semana en Pupuya, costa ubicada en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, donde disfrutó con su novio, su perrita "Nina" y narró anécdotas que vivió con personas que conoció en la playa.

Jordi señaló que no quiere cometer los mismos errores del pasado, refiriéndose a publicar fotos sin el consentimiento de sus vínculos. "He sido súper respetuoso porque él es gerente de una empresa y no tengo por qué exponerlo a cosas y por supuesto que le pedí permiso para publicar esa foto, aunque él no se ve", indicó.

Luego, el expanelista destacó que hacer las cosas de esta manera "es respetar la privacidad sobre todo, pero respetar también su forma de vida", sobre su nueva pareja.

Ante los comentarios del invitado, José Miguel Viñuela mencionó que se veía muy feliz en la foto, "tu cara es una cara extremadamente relajado, muy descansado, muy feliz".

En la foto que publicó en Instagram, Jordi Castell expresó "La playa, los tres.", aludiendo a sus acompañantes del fin de semana en Pupuya: su mascota y su pareja.