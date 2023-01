Comparte

Hace algún tiempo que Camila Nash se encuentra radicada en México, donde viviría de manera "austera", de acuerdo a lo que detalló en conversación con LUN.

No obstante, tendría un plan para generar más ingresos, el cual ha sido toda una tendencia del último tiempo, incluso entre algunos famosos rostros.

De acuerdo a lo que relató, la exchica reality planea unirse a Arsmate, plataforma digital donde ofrecerá fotos y videos pagados para los suscriptores.

La ex "Calle 7″ detalló que sus amigos la han ayudado en la producción de las imágenes. "Uno me maquilló y el otro me tomó las fotos", adelantando que este 19 de enero estará disponible su primer set.

Contenido para adultos

En la misma línea también se refirió a que la plataforma está enfocada en contenido para adultos, relatando que "yo tenía un montón de prejuicios y barreras mentales", por lo que dar este paso "es un destape para mí".

Sin embargo, también señaló que ha disfrutado el proceso: "La he pasado bien (…) Me la gozo con el vestuario, las fotos, los bailes y todo".

Tras esto también reflexionó, señalando que "encuentro que es una acción súper valiente", asegurando además que habrá cercanos que no la apoyarán en este acto, catalogándolo como "un filtro natural para mi entorno".

Finalmente, señaló que si bien está comprometida con este emprendimiento y espera un buen resultado, sino es así "tampoco pasa nada (…) No hay nada que perder".