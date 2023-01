Comparte

Nada agradable habría sido el momento que experimentó Carla Ballero, luego de que recientemente desclasificó un poco agradable momento que experimentó en el mundo de la televisión.

"Viví una situación que me molestó mucho", partió señalando la comunicadora, junto a Eduardo Fuentes, en el programa "Buenas Noches a Todos" de TVN.

Tras esto, continuó: "Estábamos grabando en Valparaíso para el Venga Conmigo (Canal 13) y me dijeron que si quería llegar lejos, me debía meter con alguien".

En esta línea, señaló que esto provocó "un corte total con la televisión (…) A mí me molestó, lo encontré rasca, mal educado (…) Pero más allá de eso no me impacta, o sea, al final cada uno hace lo que quiere con su vida".

Así, finalmente reflexionó: "Yo nunca tuve anhelo por la tele, a mí jamás me ha movido nada. Para mí la televisión es mi trabajo y muy bien, lo he tenido toda mi vida, me he comprado mis departamentos, mis casas, he sido súper ordenada, pero lo que motiva mi vida es mi corazón".